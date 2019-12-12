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سلطة الجزائر المستقلة: صعوبات تنظيمية في 3600 مركز اقتراع

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن 95% من مراكز التصويت في البلاد فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وإنها تعمل بصورة طبيعية، ولكنه اعترف بوجود بعض الصعوبات " التنظيمية" في بعض المناطق.

وكشف شرفي، في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس أن 3600 مكتب تصويت من مجموع أكثر من 61 ألف مكتب، تشهد بعض الصعوبات، مشيرا إلى مساع لإعادة الامور إلى نصابها.

ولم يذكر شرفي المناطق التي تواجه فيها العملية الانتخابية صعوبات، غير أن مصادر عديدة أشارت إلى أن الأمر يتعلق بمكاتب التصويت بمنطقة القبائل خاصة في ولايتي بجاية وتيزي وزو، وبدرجة أقل ولاية البويرة.

ووصف شرفي إقبال الناخبين على مكاتب التصويت في أغلب المدن الجزائرية بـ" المحترم جدا"، مشيرا إلى الطوابير بالعاصمة الجزائر، وخنشلة وبسكرة.

وأشار إلى أن توافد المواطنين في الساعات الاولى من الاقتراع الرئاسي "يدعو لأمل حقيقي ومؤسس"، مشيدا بالموقف المشرف للجاليات الجزائرية في الخارج.

وكشف شرفي عن أن نسبة المشاركة في ليون بفرنسا بلغت صباح الخميس 11.63%، مقابل 14% في أبو ظبي، و15.81% في تونس.

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