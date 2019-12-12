عمود كهرباء يقتل طالبًا فى المنوفية.. الأمطار السبب

لقي طالب مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي، ظهر اليوم الخميس، في قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، إثر لمسه عمودًا كهربائيًا أثناء عودته من المدرسة نتيجة «ماس كهربائي» بسبب الأمطار.



اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع يفيد بمصرع الطالب «م. أ. أ»، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة هورين الإعدادية- صعقًا بالكهرباء.



وحدث ذلك نتيجة تعرضه للصعق من عمود إنارة به ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.