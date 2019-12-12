استمرار حملات إزالة الإشغالات بشوارع القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، حملة أمنية موسعة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية ؛ لإعادة الوجه الحضاري.



قاد الحملة عدد من ضباط وقيادات شرطة المرافق، ورؤساء الدوريات الأمنية بأقسام الشرطة التابعة للعاصمه وموظفي الأحياء التابعين لديوان محافظة القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة.



ومن المقرر استمرار الحملة حتى نهاية ديسمبر 2019؛ للقضاء علي المظاهر العشوائية وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.



واستهدفت الحملة رفع كافة الشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهة ظاهرة انتشار عربات التوك توك والمقاهي دون ترخيص.



وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.