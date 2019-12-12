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محطة تل أبيب

"الأسرى الفلسطينيين" تحذر من أوضاع الأسيرات في سجن "الدامون"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:09 م
جريدة الدستور
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أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن الأسيرات الفلسطينيات في معتقل "الدامون" الإسرائيلي يعانين من أوضاع معيشية صعبة، أبرزها انعدام الخصوصية وسياسة الإهمال الطبي.

وأوضحت هيئة الأسرى - في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، عقب زيارة محاميتها للأسيرات - أن انتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى أبواب الحمامات، يفقدهن الحق بالخصوصية، ويؤدي إلى حرمان المحجبات من حقهن في التعرض لأشعة الشمس، ما يضطر بعضهن إلى الالتزام باللباس الشرعي حتى أثناء ممارسة الرياضة، فيما تغطى مداخل الحمامات بالستائر وليس الأبواب المحكمة.

وأكّدت الأسيرة سهير سليمية، من محافظة الخليل، خلال لقائها المحامية، أنها ما تزال تعاني من آلام شديدة نتيجة إصابتها بالرصاص خلال عملية اعتقالها بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، ولا يقدم لها سوى المسكنات، علما أنها تعرضت لعملية تنكيل خلال فترة علاجها، إذ جرى نقلها من المستشفى إلى "عيادة سجن الرملة" ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال لعائلتها بزيارتها منذ اعتقالها.

من جهتها، بينت الأسيرة حلوة حمامرة، من محافظة بيت لحم، خلال لقائها محامية الهيئة، أنها كانت قد خضعت مؤخرا لعملية جراحية في مستشفى "رمبام" الإسرائيلي وهي مقيّدة اليدين والقدمين، فيما حاول جنود الاحتلال عرقلة زيارة طفلتها الوحيدة ذات الخمس سنوات لها.

يشار إلى أن الأسيرة حلوة حمامرة معتقلة منذ تاريخ 8 نوفمبر 2015، ومحكومة بالسجن لخمس سنوات وتسعة شهور، وكانت قد أصابتها قوات الاحتلال بالرصاص خلال عملية اعتقالها، ما أدى إلى استئصال أجزاء من الكبد والبنكرياس والطحال والأمعاء.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى أن سلطات الاحتلال تعتقل (42) أسيرة في سجونها، تقبع غالبيتهن في معتقل "الدامون".

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