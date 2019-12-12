عمرو موسى: مجلس الأمن أخفق في مهمته

قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مجلس الأمن أخفق في مهمته من أجل الحفاظ والترويج والسلام للأمن الدولى، منوهًا بأنه كان لابد من إصلاح مجلس الأمن، ولابد أن يوقع على تعديله الخمس دول الكبرى.



وأضاف "موسى"، خلال كلمته بجلسة النزوح القسري في أفريقيا ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنتديات الاقتصادية التى تقام فى كل بلدان العالم وتستضيف كل ممثلى الدول، تساعد فى تطوير دول العالم ووضع خطط منتظمة لإصلاح العديد من المواجهات والقضايا التى تهم العالم.



وأشار "موسى"، إلى أنه مثال على ذلك منتدى الاقتصاد العالمى، الذي يشمل العديد من مسئولى الدول الكبرى، ويساعد فى تطوير ونهوض الدول النامية.

