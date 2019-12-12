احتفالية لذوي الإعاقة بنادي الشرطة

نظم قطاع حقوق الإنسان احتفالية لوفد من الأشخاص ذوى الإعاقة بمقر النادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وكان فى إستقبالهم عدد من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان.



وكان لتلك الزيارة أثرًا طيبًا في نفوسهم، وشكروا وزارة الداخلية على المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الإنسانية، وحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.



جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، وحرصًا من وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الإحتفال باليوم العامى للأشخاص ذوى الإعاقة - ديسمبر 2019 - وتقديم كافة سُبل الدعم للأشخاص من ذوى الإعاقة.