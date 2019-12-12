إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة صدفا، فى النزاع القائم بينهما.



وجاء ذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين.



وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر، وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في إنهاء الخصومات الثأرية، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لإنهاء الخصومات الثأرية، وإتمام الصلح فى النزاعات القائمة بين العائلات منعًا لتطورها.