الانتهاء من تطوير الوحدات الصحية بالأقصر وجنوب سيناء قريبا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها بصدد الانتهاء من أعمال تطوير المنشآت الطبية، داخل محافظتي الأقصر وجنوب سيناء.



وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل فى مارس من عام 2020.



وأضافت الوزارة، أنها تبنت استراتيجية جديدة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة.



وتشمل محافظات المرحلة الأولى، الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة الجديدة.

