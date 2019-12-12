تقرير يوناني يكشف التحركات في اجتماع بروكسل لإدانة تركيا

أكدت صحيفة "الكاثمريني" اليونانية، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أكد قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الخميس إن المجتمع الدولي برمته يقف إلى جانب اليونان فيما يتعلق بمذكرة التعاون التركية الليبية غير القانونية.



وقال "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا ومصر قد أدانوا الاتفاق بالفعل، لبلدنا حلفاء في جميع أنحاء العالم".



وكشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء سيثير أزمة سلوك تركيا والاتفاق خلال حفل عشاء قادة الاتحاد الأوروبي الليلة، ومن المتوقع أن يسعى إلى إدانته بالإجماع من قبل المجلس باعتباره انتهاكًا لقانون البحار.



علاوة على ذلك، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن تضامن برلين مع اليونان وقبرص، وفي الوقت نفسه، أكدت الأمم المتحدة مساء الأربعاء أنها تلقت خطابًا أرسلته اليونان تنتقد فيه اتفاق الحدود البحرية.