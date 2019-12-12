"الداخلية" تحتفل بأعياد الطفولة

أقامت وزارة الداخلية حفلًا ترفيهيًا لعدد من أطفال مدارس ذوي الإعاقة، في مقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة.



نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يومًا ترفيهيًا لعددٍ من أطفال مدارس ذوى الإعاقة وعدد من المشرفين وأولياء الأمور، بمقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة.



جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، وتم خلال الحفل تقديم عدة فقرات ترفيهية، وكان في استقبال الأطفال عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، حيث تم قضاء يوم معهم وتقديم الهدايا لهم.



وكان لتلك الزيارة أثر طيب في نفوس الأطفال والمشرفين وأولياء الأمور لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الإنسانية، والذين وجهوا الشكر لرجال الشرطة، لحرصهم على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.



وجاء ذلك حرصًا من وزارة الداخلية، ممثلة في كل القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة في الاحتفال بأعياد الطفولة وتقديم كل سُبل الدعم للأطفال، لا سيما من ذوي الإعاقة.