جهود مكثفة لكشف ملابسات سرقة عيادة طبيب فى أوسيم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة عيادة طبيب في أوسيم.



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم بلاغًا من "أيمن. ع"، طبيب، يفيد بسرقة مجهولين أجهزة ومبالغ مالية من عيادته الخاصة.



انتقلت قوة من مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود تبعثر في محتويات العيادة مع سلامة المداخل والمخارج، وبتفريغ الكاميرات تبين اختباء لصين في المنور حتى مواعيد انتهاء العيادة ثم تسللا عن طريق الحمام وسرقا محتويات الشقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.