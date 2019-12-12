ثابت: منتدى الشباب يؤكد مكانة مصر وثلقها الدولي والإقليمي

قالت النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ثرية بالموضوعات التى تهم العالم كله، لافتة إلى دور المنتدى في فتح مجال للتناقش في الملفات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي تهم الشباب.



ووجهت النائبة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الدائم على إقامة هذا المنتدى بشكل دوري، حيث أن منتدى شباب العالم يعد تجربة فريدة من نوعها، تجمع شباب العالم على منصة واحدة لتبادل الرؤى والمقترحات حول القضايا المختلفة، بهدف الوصول لحلول مشتركة تساهم فى جعل العالم مكانًا أفضل.



وأكدت أن هذا المنتدى والاهتمام الدولى به يؤكد مكانة مصر وثقلها على المستوى الإقليمى والدولى، ويعد فرصة كبيرة للشباب لتبادل الثقافات والتجارب فى كل المجالات، ويعزز خبرات الشباب وتأهيلهم بهدف تحقيق التنمية فى العالم.