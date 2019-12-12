التحفظ على 1200 لتر خل مجهول المصدر

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيل الوزارة، مصنعا لإنتاج الخل دون تراخيص يستخدم علامة تجارية معروفة للغش والتدليس، وتم التحفظ على 1200 لتر منتج مجهول المصدر، كما تحرر 23 محضرا.



كانت حملة قد شنت بقطاع شرق للتموين، أسفرت عن ضبط مصنع خل دون ترخيص بههيا،واستخدام علامة تجارية غير مسجلة على المنتج النهائى، ومكونات التصنيع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 1200 زجاجة خل لتر مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر برقم 20906 جنح ههيا ضد "محمد.م.و" صاحب المصنع، والعرض على النيابة العامة، وضبط معرض وتوكيل منتجات ورقية غير مرخص هانجر بههيا، وتم التحفظ على 30 كرتونة ومناديل ورقية بكل كرتونة 48 عبوة، وتم تحرير محضر برقم 20905 جنح ههيا ضد صاحب المعرض "رامى.ف "، والعرض على النيابة العامة، وتحرر 23 محضرا للمخابز، ما بين نقص أوزان وخبز غير مطابق لمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.







