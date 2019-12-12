"الوفد" يفتتح مقر اللجنة العامة الجديد في الأقصر

تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، افتتحت اللجنة العامة للحزب في الأقصر، برئاسة محمد عمر الطاهر، مقرها الجديد بالمحافظة، في مدينة الأقصر بشارع المروة المتفرع من شارع التلفزيون بجوار البريد المصري.



حضر الافتتاح محمد الملواني نائب رئيس لجنة الوفد في الأقصر، ويوسف المصري رئيس لجنة البندر، وإمام حباشي رئيس لجنة مركز القرنة، وسيد عبدالواجد رئيس لجنة مركز الزنية، وعادل خليفة رئيس لجنة مركز الطود، وموريس نصيف رئيس لجنة مركز أرمنت، وأمين صندوق اللجنة لطفي إلياس، وأمانة المرأة والشباب، ومحمود عدلي والدكتور ميخائيل جبريل، وعدد من القيادات الوفدية والشعبية بالمحافظة.



وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في المقر الجديد، حيث ناقشت زيادة وتكثيف تفعيل دور حزب الوفد في شتي المجالات والمساهمة المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطن الأقصري والتواصل مع الجهات التنفيذية لحل مكشلات المواطنين.