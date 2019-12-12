بلعيد يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة ويدعو الشعب للمشاركة

أدلى عبدالعزيز بلعيد، المرشح الرئاسي، اليوم الخميس، بصوته في الانتخابات الرئاسية بالجزائر، داعيا الشعب الجزائري، للتوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة للتصويت، مضيفا أن انتخابات اليوم، هي محطة مصيرية في تاريخ الجزائر، وأن البلاد ستحتفل غدا، بانتصار الديمقراطية في الجزائر، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات قامت بعملها، متمنيا أن تقود هذه الانتخابات البلاد إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الشعب الجزائري.



هذا ويتنافس في تلك الانتخابات المقررة، خمسة مرشحين هم: عزالدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون "مستقل"، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل.

