بن فليس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أدلى المرشح الرئاسي الجزائري "علي بن فليس"، اليوم الخميس، بصوته في الانتخابات الرئاسية بحيدرة في العاصمة، حيث قام بن فليس، بالانتخاب في مركز الاقتراع بمدرسة محمد عليق.



هذا ويتنافس في تلك الانتخابات المقررة، خمسة مرشحين هم: عزالدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون "مستقل"، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وسط حالة من الحراك الشعبي الرافض للانتخابات، لأنها تمثل وجوه النظام القديم.

