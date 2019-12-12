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عالم

موقع أمريكي: الفساد وسوء الإدارة مشكلتا الجزائر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكى
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قال موقع مودرن دبلوماسي الأمريكي اليوم الخميس، أنه رغم مرور عدة أشهر على إسقاط نظام بوتفليقة وتحديدا عندما خرج الشعب الجزائري في يوم 22 فبراير 2019، ضد الولاية الخامسة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إلا انه وحتى الآن لم يتم تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها الشعب الجزائري وهي القضاء على الفساد وسوء الإدارة اللتين أهدرتا مقدرات الجزائر.

تابع الموقع الأمريكي، لعب الشعب الجزائري والجيش دورًا مهمًا لإجبار بوتفليقة على الاستقالة وسجن عدة رموز لنظام بوتفليقة الفاسد، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع الناس الغاضبين بالعودة إلى منازلهم، كما أشار الموقع إلى أن الشارع الجزائري يخشى من أن يقوم الجيش الآن بما فعله نظام بوتفليقة في الماضي، ورغم أن الجيش لعب دورًا مهمًا في سجن المفسدين، وقد أعلن عدة مرات أنه سيكون ضد الفساد، ولكن لم يعد الجزائريون يثقون في أحد.

وأردف الموقع، المشكلة الرئيسية في الجزائر، هي عدم وجود أي إرادة أو إجراءات واضحة للقضاء على أسباب الفساد وسوء الإدارة، مثل تنظيم حوارات علمية وسياسية واقتصادية وقضائية واجتماعية وتقنية وفتح حوار وطني لصياغة ميثاق وطني ضد الفساد وسوء الإدارة، وما إلى ذلك.

ولكن على صعيد آخر، فقد أصر الجيش على الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وكذلك النخب، وانقسم الشعب بين من هو مع الجيش والانتخابات ومن هو ضد، بينما نسيت كل الأطراف القضية الكبيرة، حتى الحركة الشعبية نفسها،حتى انه لم تعد شعارات مثل القضاء على الفساد موجودة في الشارع الجزائري.

وأردف الموقع، كانت الإجابة العملية والضمنية من جميع الأطراف في الجزائر هي اختيار رئيس منتخب أولًا، لكنهم اختلفوا حول ضمانات إجراء انتخابات نزيهة، لم يتحدث أحد أو يطرح أسئلة حول المعضلة التاريخية للجزائر "الفساد وسوء الإدارة"، حتى فيما يسمى النقاش الرئاسي بين المرشحين للرئاسة.

كما قال الموقع إنه من أجل محاربة الفساد فإنه على الشعب التعاون مع الرئيس الجديد حتى وان كان الرئيس قد جاء بطرق غير قانونية، لأن الرئيس المنتخب لابد ان يظهر انه يقوم باتخاذ اجراءات لمحاربة الفساد في الدولة، وأكد الموقع على إن الإرادة التي تحتاجها الجزائر للتغلب على أزمتها الأساسية هي إرادة الناس والنخب والمثقفين.

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