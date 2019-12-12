غرفة السلع والعاديات السياحية تواجه عجز ٢.٥ مليون جنيه

كشف التقرير السنوي لغرفة السلع والعاديات السياحية برئاسة على غنيم، للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩، ٢٠٢٠، عن وجود عجز يقدر بنحو ٢ مليون و600 ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بنحو٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه والمصروفات بنحو ٥ ملايين جنيه، موضحا وجود مصروفات مستحقة على الغرفة لصالح الاتحاد العام للغرف السياحية تمثلت في ٣٦٠ ألف جنيه تمثلت في نسبة ٣٠٪؜ من رسوم الاشتراكات الجديدة للأعضاء وكذا ٨٧ ألف جنيه وهى نسبة ١٠٪؜ قسط سنوي مستحق.



وتضمن التقرير، أن الميزانية العمومية لها عن العام المالي المنتهي في يونيو ٢٠١٨، ٢٠١٩، كاشف عن تحقيق إيرادات بلغت مليون و٥٤٧ ألف جنيه، بينما بلغت المصروفات الفعلية ٩٧٣ ألف جنيه، فيما كان فائض يقدر بنحو ٥٧٤ ألف جنيه.



وعن مديونيات الغرفة الأساسية لدى وزارة السياحة والتي بلغت مليون جنيه، يسدد منها مبلغ 800 ألف جنيها على أربعة دفعات ربع سنوية قيمة كل دفعة مائة ألف جنيه، تم ترحيله ضمن الموازنة التقديرية عام ٢٠١٩، ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مليون و700 ألف جنيها مبلغ مستحق على الغرفة مستحق عليها ضمن حصتها في مشروع الشيخ زايد والذي سوف يزيد سنويا لحين الانتهاء من استكمال تنفيذ المشروع أو بيعه كتوصية من قبل الجمعية العمومية للغرفة، في إشارة إلى أن العجز في مشروع الموازنة كان يصبح فائضا لو لا تلك المديونيات.