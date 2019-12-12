مصرع 2 في حادث تصادم على "الدائري"

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخران بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري عند نزله مؤسسة الزكاة.



تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المرورية بوقوع حادث تصادم أعلى الدائري عند نزلة المؤسسة، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير.



تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.