بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة ببنى سويف

أصيب 11 شخصًا، اليوم الخميس، في 3 حوادث متفرقة ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



في الحادث الأول أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، وهم: سيد جابر سيد، 30 سنة، عامل، ومقيم بقرية بهبشين مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، محمد ياسر عيد، 25 سنة، نجار مسلح، ومقيم بقرية البرج، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، هشام عبدالحليم جودة، 23 سنة، عامل، ومقيم بقرية بهبشين، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، طارق بركات فتحي، 28 سنة، عامل، ومقيم بمركز ناصر، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، ومصاب مجهول الاسم والعنوان، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام.



وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري بعد كمين الأزهري، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، وهم: ربيع فتحي محمود، 30 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، كريم ياسر ربيع، 12 سنة مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، عبدالمحسن معوض محمد، 12 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي.



وفي الحادث الثالث أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، وهم: ناجي سيد عثمان، 38 سنة، سائق، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، رابح رفعت هاشم، 30 سنة، حداد، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، حسين رفعت محمد، 3 سنوات، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية سنور التابعة لمركز بني سويف- إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي.



تم تقديم كل الإسعافات الأولية للمصابين، وتحرير المحاضر اللازمة.