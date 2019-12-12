بسبب الطقس.. سقوط 25 شجرة وعامودين في السلام

رفعت محافظة القاهرة درجة الاستعدادية في أجهزتها، حيث وجهت بعدد 82 شفطًا مركزيًا للسيطرة على تراكمات الأمطار بكافة أحيائها، والتمركز حول البالوعات من مسئولي المربعات بالحي ورئيسه، وربطت أحياء القاهرة بالغرفة المركزية.



وقال اللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة النظافة، إن الأمطار لم توقع أية أضرار أو توقف لحركة سير أو سقوط أو شرز باعمدة، سوى في عدد 2 عمود بالسلام، غير تابعا للهيئة، ولم يخلفا أية أضرار.



وأشار أبو حديد لـ"الدستور" إلى أن امطار اليوم أوقعت 25 شجرة بأحياء القاهرة، تم التعامل معها، لفتًا إلى أنه لم تتأثر كل من أنفاق العروبة والثورة بالأمطار، وتعمل بشكل طبيعي منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار.