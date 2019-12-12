تركيا تتقدم للأمم المتحدة لاعتماد الترسيم البحري مع ليبيا

تقدمت تركيا، اليوم الخميس، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز"، بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق في ليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية "ترسيم الحدود البحرية".



ووقع الرئيس التركي، أردوغان، مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.



وكان بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية قد ذكر أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.