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مصر

ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بجامعة عين شمس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
جريدة الدستور
الدستور
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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لشباب الوطن.

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلى عن جامعة عين شمس وتاريخها المشرف، ودورها فى إعداد أجيال متعاقبة من الخريجين الذين رفعوا اسم مصر عاليًا فى مختلف المحافل المحلية والدولية.

وألقى الأستاذ الدكتور محمود شوقى، رئيس جامعة عين شمس، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيدًا بدورهم البطولى فى الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، بالإضافة إلى المساهمة فى خطط التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن دور قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى تنفيذ استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء، لكافة أبناء الوطن من مختلف الأعمار.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها للمشاركين تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المساهمة فى رفع الوعى الثقافى للشباب وتوعيتهم ضد كافة التهديدات والتحديات التى يواجهها الوطن.

كما تم عرض عدد من الأعمال القتالية والقصص البطولية لرجال القوات المسلحة ودورهم فى القضاء على الإرهاب، وقدم طلاب الجامعة فقرة عن الإنجازات التى حققتها الدولة فى كافة المجالات، واختتمت الندوة بفقرة فنية لطلاب الجامعة، وقام رئيس جامعة عين شمس وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم أسر الشهداء والمصابين والطلاب المتفوقين ومنظمى الندوة.

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