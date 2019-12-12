سامح عاشور يلتقي محامي القليوبية اليوم

يحضر سامح عاشور، نقيب المحامين، ظهر اليوم، لقاءً مفتوحا مع محامي القليوبية، بنادي محامي القليوبية، بمدينة بنها.



ومن المقرر أن يستعرض عاشور، كافة أحوال النقابة، وعرض ما تم من إنجازات، كما يرد على تساؤلات جميع المحامين وخاصة الشباب.



وشهد الشهر الماضي، سبتمبر 2019، عدد من اللقاءات المفتوحة فعلها النقيب العام في لقاءاته الأخيرة بالمحامين، والذي يعد اتخاذا لطريق اللقاءات المباشرة مع المحامين وخاصة الشباب، في الفترة الحالية، لتصحيح الكثير من المعلومات المغلوطة لديهم التي تلوثت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.



وأعرب نقيب المحامين عن سعادته بحالة الصحوة النقابية التي يلمسها لدى الأجيال الشابة، وحرصهم على قيم المحاماة وتقاليدها والإيمان بها كرسالة، وأن غالبية أسماء التكتلات الشبابية تعبر عن أهداف وتقاليد المحاماة التي ورثها المحامون من أجيال سابقة، مؤكدا استعداده للتحاور مع الجميع، شيوخا وشبابا.