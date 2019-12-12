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مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اللغة العربية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر، تحت شعار "اتكلم عربي".

تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على المساهمات العظيمة التي قدّمتها اللغة العربية للحضارة البشريّة، ولا سيما عبر فنونها الفريدة من نوعها، وهندستها المعمارية، وأدبها، وخطوطها، فهي قناة لتوجيه المعرفة في العلوم، والفلك، والطب، والفلسفة، والتاريخ، والرياضيات وغيرها من المجالات.

وتتضمن الفعاليات محاضرة للدكتور مدحت عيسى، الباحث اللغوي ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، عن "اللغة وأزمة الهوية"، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان "الأخطاء الشائعة في اللغة العربية" يلقيها حسام مصطفى إبراهيم، كاتب ومؤسس مبادرة "اكتب صح"، يوم 16 ديسمبر.

جدير بالذكر أن اللغة العربيّة تشتهر بأنّها ركن من أركان التنوّع الثقافيّ للبشريّة، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في منطقة الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا متفوقة على الفرنسية والروسية.

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