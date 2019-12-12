شجرة تهشِّم سيارة في حدائق القبة

تسبب سقوط شجرة، صباح اليوم الخميس، في تهشم سيارة كانت تقف أسفلها، تزامنًا مع تقلب الطقس وسقوط الأمطار، بمنطقة منشية الصدر بحدائق القبة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بسقوط شجرة على سيارة بشارع ترعة الجبل، بمنشية الصدر، فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة.



وتبين تهشم سيارة بسبب سقوط الشجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.