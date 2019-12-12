تأديب مدير الأوقاف ورئيس قسم المساجد فى بنى سويف

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بمجازاة مدير مديرية الأوقاف ببني سويف ورئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف المنيا، لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.



أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، في القضية رقم 150 لسنة 61 قضائية، صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام بأن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يلتزما بأحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.



كشفت حيثيات الحكم عن أن "م. م"، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف، أصدر خلال فترة عمله مديرًا لأوقاف المنيا أمرًا بإغلاق الدور الثاني أعلى مسجد النور بقرية دماريس والخاص بالجمعية الشرعية رغم عدم تبعيته للأوقاف مما أدى إلى حرمان الجمعية من مزاولة نشاطها بالمخالفة للتعليمات.



وجاء بأوراق القضية أن "ع. ا"، إمام وخطيب ومدرس منتدب كرئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف المنيا، لم يعد العرض كتابة على وكيل وزارة الأوقاف بما يفيد أن المسجد غير تابع لوزارة الأوقاف.



وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المخالف الأول بعقوبة اللوم، خصم أجر شهر من راتب الثاني.