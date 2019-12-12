متولي: منتدى أسوان الأول من نوعه لدراسة قضايا السلام والتنمية

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كل التحركات على المستوى الرئاسي تعود بالنفع لتحسين صورة مصر بالخارج، لافتًا إلى أن فكرة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في حد ذاتها رائعة وجديدة، وإلقاء الضوء على محافظة أسوان ووضعها تحت انظار العالم شيء حميد وإيجابي لقطاع السياحة.



وأوضح أن مصر دشنت هذا المنتدى والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لدراسة السلم والأمن والتنمية المستدامة، في ضوء ترسيخ أهداف الاتحاد الأفريقي، وأوضح أن أزمة النزاعات المسلحة في أفريقيا تعد أحد أخطر التحديات التي تواجه القارة في السنوات الماضية، حيث يوجد 26 مليون مشرد بسبب الحروب والصراعات فى إفريقيا حسب تقرير لهيئة الصليب الأحمر الدولي لعام 2009، بالإضافة إلى 3.1 مليون لاجئ خارج أوطانهم.



وأشار إلى أن فكرة منتدى أسوان نبعت من الاقتناع الراسخ بأهمية أن تكون هناك منصة إقليمية وقارية تركز على العلاقة الوطيدة بين استقرار حالة الأمن والسلم وبين تحقيق التنمية المستدامة والتي تعمل كل دول القارة على تحقيقها.