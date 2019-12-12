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سياسي

بركات: منتدى أسوان يحيى فكرة سياحة المؤتمرات

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن علاقة مصر بإفريقيا ازدهرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذي يعقد تحت رعاية سيادة الرئيس بأسوان على مدار اليومين الحاليين.

وأوضح أن قطاع السياحة المصرية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصةً مع رواج فكرة سياحة المؤتمرات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية البلاد، وتوجه القيادة السياسية للترويج للسياحة بشتى الطرق، مشيرًا إلى أن الأساس في عملية التنمية السياحية هو تحرك القيادة السياسية، فرسالة الأمن والأمان التي تُبعث عقب كل حدث عالمي في مصر لها مردود إيجابي ورائع يحسن من صورة مصر أمام العالم.

وأضاف أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة له مردود جيد لأنه يحيي السياحة الثقافية ويعيد أسوان من جديد إلى مكانتها كواحدة من أهم مشاتي العالم، حيث أن فكرة التنمية المستدامة في الأساس تتبنى مبدأ ألا يكون هناك مقصد سياحي عاطل.

وأكد أن أجندة المنتدى تشمل موضوعات غاية في الأهمية لكافة الدول الإفريقية في الوقت الحالي، حيث تشمل فض المنازعات والقضايا الخاصة بالبحر الأحمر والهجرة غير الشرعية والقضايا التنموية، إلى جانب الاندماج الاقتصادي وأمن البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى قضية الإرهاب في خليج الساحل وجلسة عن السودان التى تحتاج لدعم اقتصادى.

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