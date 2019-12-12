استقرار أحوال الطقس في الوادي الجديد (صور)

تشهد محافظة الوادي الجديد، استقرارا في حالة الطقس وارتفاع في درجات الحرارة، على عكس المحافظات الأخرى التي تعرضت لهطول أمطار وسيول منذ فجر اليوم.



وأعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان لها اليوم الخميس، استعدادها لمواجهة السيول والأمطار حال حدوثها، وذلك من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، كما رفعت المحافظة وجميع الأجهزة كافة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة ومراكز المحافظة الخمس.



كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية وهيئة الإسعاف من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ حال حدوث أمطار أو سيول قد تضرب المحافظة، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.