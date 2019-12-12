الأمطار تعطّل الخط الأول لمترو الأنفاق

أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث عطل بحركة القطارات نتيجة اهتزاز بالشبكة الكهربائية، بالخط الأول للمترو، بين محطتى المعصرة وحدائق حلوان نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية.



وأضاف بكير أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وجارٍ العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية وتوقف حركة التقاطر.



وأكد أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طرة البلد في الاتجاهين، ومن محطة حلوان إلى محطة طرة البلد في اتجاه واحد اتجاه المرج الجديدة.



وضربت أمطار غزيرة ورياح شديدة محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.



وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، الخميس، على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.