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محافظات

محافظ القاهرة يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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وجه محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، والتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه، مشددا على كافة المسئولين التنفيذيين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار للتأكد من تصريفها أية كمية متوقعة من الأمطار.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقًا، وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار، بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بخلاف عدد الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حي لإزالة أي تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

وشدد على مواصلة تأكد اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية، بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.

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