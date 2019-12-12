روسيا تطور وسائل لتدمير وإبعاد الكويكبات الخطرة المهددة للأرض

صرح مدير المركز الروسي للمعلومات والتحليل لضمان سلامة الأنشطة الفضائية في الفضاء الخارجي القريب من الأرض إيجور باكاراس بأن روسيا تقوم حاليا بأبحاث لابتكار تقنيات لمواجهة الكويكبات الخطرة.



وقال باكاراس، اليوم الخميس " في روسيا، كما هو الحال في عدد من الدول الأخرى في العالم، تجري أبحاث لتطوير تقنيات تمنع اصطدام الأجرام السماوية الخطرة مع الأرض".



وأضاف: "العلماء يفكرون في طرق مختلفة لتدمير الأجرام الفضائية المهدد للأرض أو تغيير مساره"، مشيرا إلى أنه من بين أساليب المواجهة النشطة ما يسمى بالضربة الحركية واستخدام قمر صناعي لإزاحة الكويكب الخطر باستخدام طريقة تغيير الجاذبية.