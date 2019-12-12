تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- أخر تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع محدودة على الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.



وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" نحو 12.5 نقطة من قيمته، بما نسبته 09. 0%، ليسجل مستوى 13414 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 08. 0%، بما يعادل 43. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 521،98 نقطة، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها نحو 21.2 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 3.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 1.2 ألف صفقة بيع وشراء.