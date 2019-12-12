السيسي يصدر قرارًا بتخصيص أراض ببورسعيد وشمال سيناء لإقامة مجتمع عمراني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٨٩ لسنة ٢٠١٩ بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة ٩٥ر٢٢١٥٣ فدان تعادل ٩٣٠٦٥٠٥٢ مترًا مربعًا ناحية محافظتي بورسعيد وشمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة بورسعيد الجديدة - سلام).



نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.