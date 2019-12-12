تراجع جماعي لمؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.51% خاسرا 41.74 نقطة ليصل إلى مستوى 8091.98 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.07% خاسرا 67.87 نقطة ليصل إلى مستوى 6245.70 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 245.2 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 20 شركة، فيما تراجعت 157 شركة.



وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.32%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.84%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.72%، فقطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.71%.



وجاء سهم "ارامكو السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.10%، ثم التعاونية نسبة 1.93%، ثم اكسا التعاونية بنسبة 1.75%، فيما تصدر سهم "اليمامة للحديد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.21% ثم اللجين بنسبة 2.86%، ثم اكسا بترو رابغ بنسبة 2.42%.