البنوك والخدمات يصعدان ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا 0.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1555.63 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 157.8 ألف سهم بقيمة 62.9 ألف دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%.