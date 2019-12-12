توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بعد سقوط أمطار غزيرة بالدقهلية

اجتاحت مدن ومراكز محافظة الدقهلية، صباح اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ يصاحبه أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وتسببت الأمطار الغزيرة في تراكم مياه الأمطار بعدد كبير من الشوارع والميادين، مما نتج عنه تعطل حركة المرور بالمنصورة وتوقف حركة الصيد، ببحيرة المنزلة.



‎ووجه محافظ الدقهلية برفع حالة الطوارئ، واستمرار عمليات المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية، لعدم تراكم مياه الأمطار.



وأكد المحافظ على شركة الكهرباء بالتأكد من عزل أعمدة الإنارة والعمل على إصلاح أي عطل قد ينجم عن شدة الأمطار.