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مصر

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب القاهرة والجيزة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضربت أمطار غزيرة ورياح شديدة محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

واجتاحت محافظة الإسكندرية موجة من الطقس السيئ غير المستقر صاحبه هطول أمطار غزيرة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية عن حالة الطوارئ والتشديد على متابعة تراكم المياه في الشوارع الرئيسية، والاستعداد لاستقبال النوة، برصد ومعالجة البؤر الساخنة لتجمع مياه الأمطار، والتى كشفت عنها النوة السابقة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، الخميس، على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافيء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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