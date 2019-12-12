إحباط تهريب ماريجوانا بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون الصيدلة.



وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم صالح، رئيس القسم بلجنة الخط الأخضر، في راكب مصري.



بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وعثر بين طيات الملابس بإحدى الحقيبتين التابعتين للراكب على كمية من الشاى المطعم بالماريجوانا المخدرة وعدد من الكروت بها بذور نبات الماريجوانا.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل الراكب إلى النيابة العامة للتحقيق.