اختتام الرياضة الروحية لآباء الإيبارشية في المعادي

اختتمت الرياضة الروحية للآباء الكهنة لإيبارشيات الجيزة والفيوم وبني سويف، اليوم الخميس، والتي تمّت في الكلية الإكليريكية بالمعادي.



وقال الأنبا باخوم، المتحدث بإسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والنائب البطريركي لشئون الإيبارشية، إن الرياضة الروحية السنوية جاءت تحت إرشاد الأب مراد مجلّع الفرنشيسكاني الخادم الإقليميّ للآباء الفرنشيسكان في مصر، وكان يدور موضوعها حول القديس بطرس.

