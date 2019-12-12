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فن

الإماراتية رشا السيد تشارك مع بوليوود في "burn"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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تنشغل الفنانة الإماراتية رشا السيد حاليًا، بتصوير أحدث أفلامها، "burn"، بمشاركة عدد من بوليوود، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي، في أمريكا خلال شهر فبراير المقبل، وبعدها سيتم عرضه في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

تدور فكرة الفيلم حول التدخين وآثاره السلبية، وتجسد "رشا" دور أم لطفلين، توفي أحدهم بسبب تدخين والديه، والآخر مريض للسبب نفسه، وتنفصل "رشا" عن زوجها بسبب هذا الأمر، وتدخل المستشفيات على إثر ذلك، وتدور مشاكل بينها وبين الأب على هذا الموضوع.

أعربت الفنانة الإماراتية عن سعادتها بتلك التجربة، والتي اعتبرتها نوعًا جديدًا وتحديًا بالنسبة لها، كونها فكرة مختلفة، وهي أن تشارك في فيلم مع فنانين من جنسية مختلفة بثقافات مختلفة، ووصفت أجواء التصوير بالرائعة، وأشادت بروح التعاون بين أطراف العمل، متمنية أن تجتمع في أعمال أخرى بالفريق نفسه، هذا العمل التي تمنت أن يحقق النجاح.

تعيش الفنانة الإماراتية رشا السيد حالة من النشاط الفني، عقب تكريمها من قبل الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم والشيخ عبد العزيز المعلا، وتم منحها لقب "سفيرة السعادة والإيجابية" لدولة الإمارات لعام 2019، نظرًا لجهودها المبذولة بالأعمال الإنسانية الداعمة للمجتمع والأفراد.

وانتهت رشا السيد مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل "اتجاه خاطئ"، الذي يعد عملًا فنتازيًا يجمع بين الإثارة والتراجيديا في قالب واحد، وهو من بطولة تركي اليوسف، وإلهام علي، ورشا السيد، وأحمد شعيب، والمذيعة غريس قبيلي، ومن إخراج محمد لطفي.

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