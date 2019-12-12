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محافظات

الأمطار تقطع الكهرباء عن الغربية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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شهدت عدة مدن وقرى بمحافظة الغربية، انقطاع الكهرباء، عقب سقوط الأمطار اليوم الخميس، حيث انقطع التيار عن مدينتي زفتى والسنطة، وبعض قرى المركزين، بالإضافة إلى بعض قرى بسيون وقطور وكفر الزيات والمحلة.

وكانت محافظة الغربية، شهدت مع طلوع فجر اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة على كافة أرجاء المحافظة، ووصلت في بعض مدنها إلى ما يشبه السيول، وسُمعت أصوات الرعد بشدة، وشوهد البرق بصورة متتالية، وخرج الجميع من شرفات المنازل لمتابعة الأمر خوفًا وتضرعًا إلى الله، وفرحًا بالخير نتيجة الأمطار.

وبدأت التقلبات الجوية في محافظة الغربية، شهدت عدة مدن وقرى بمحافظة الغربية، انقطاع الكهرباء، عقب سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، حيث انقطع التيار عن مدينتي زفتى والسنطة، وبعض قرى المركزين، بالإضافة إلى بعض قرى بسيون وقطور وكفر الزيات والمحلة.

وكانت محافظة الغربية، شهدت مع طلوع فجر اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة على كافة أرجاء المحافظة، ووصلت في بعض مدنها إلى ما يشبه السيول، وسُمعت أصوات الرعد بشدة، وشوهد البرق بصورة متتالية، وخرج الجميع من شرفات المنازل لمتابعة الأمر خوفًا وتضرعًا إلى الله، وفرحًا بالخير نتيجة الأمطار.

وبدأت التقلبات الجوية في محافظة الغربية، أمس الثلاثاء، حيث شهدت تغير مناخي، مصحوب بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار درجات الحرارة في المعتاد، إلا أنها شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الحرارة بمدينتي بسيون وسمنود، وزادت حدة الأمطار على مدينة المحلة الكبرى، حتى وصلت للأمطار الغزيرة فجر اليوم، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.

وشكلت محافظة الغربية، غرفة عمليات وطوارئ مركزية يترأسها سكرتير عام محافظة الغربية، لتلقي أي شكاوى حال حدوثها، مع تجهيز سيارات الحملات والشفط في كافة مدن المحافظة، للسيطرة على مياه الأمطار حال زيادتها، كما اتخذت مجالس المدن والأحياء منذ أمس، التدابير اللازمة حال زيادة معدل الأمطار، واستعدت غرف العمليات والطوارئ داخل ديوان عام محلي المدن والأحياء، وذلك حسب تعليمات المحافظة.

وكانت المحافظة شهدت تغيرا مناخيا، مصحوب بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار درجات الحرارة في المعتاد، إلا أنها شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الحرارة بمدينتي بسيون وسمنود، وزادت حدة الأمطار على مدينة المحلة الكبرى، حتى وصلت للأمطار الغزيرة، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.

وشكلت محافظة الغربية، غرفة عمليات وطوارئ مركزية يترأسها سكرتير عام محافظة الغربية، لتلقي أية شكاوى حال حدوثها، مع تجهيز سيارات الحملات والشفط في كافة مدن المحافظة، للسيطرة على مياه الأمطار حال زيادتها، كما اتخذت مجالس المدن والأحياء منذ أمس، التدابير اللازمة حال زيادة معدل الأمطار، واستعدت غرف العمليات والطوارئ داخل ديوان عام محلي المدن والأحياء، وذلك حسب تعليمات المحافظة.

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