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الكرازة

البابا يرد على رسالة تغيير موعد إقامة قداس عيد الميلاد (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حقيقة الرسالة التي وجهها الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس لكهنة إيبارشيته، والخاصة بإقامة قداس عيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، بالتزامن مع أعياد الكريسماس في الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا: إجابة سؤال بخصوص الرسالة التي وجهها نيافة أنبا سيرابيون والخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد يومي 25 ديسمبر و7 يناير، وقرأتم كثيرًا على الإعلام ونسمع ناس رقباء على الكنيسة والمجمع وكل شخص يكتب كلام وأوجد كتابات تعدت حدود الأدب.

وأضاف البابا، أن الرسالة هي أن احتفالنا كالمعتاد يوم 29 كيهك الموافق 7 يناير، ولكن لأن وردت شكاوى من بعض الأسر في أمريكا، فقال نيافة أنبا سيرابيون إن يقام قداس احتفال بالعيد يوم 25 ديسمبر وسط الصوم ويوم 7 يناير، على أن نصلي القداس دون كسر الصوم.

وتابع: اعلموا أن الكنيسة عبر العصور تسدد احتياج، فكان قديمًا القداس يصلى يوم الأحد؛ لأن الناس كانت إجازاتهم يوم الأحد وعندما أصبحت الإجازات متنوعة أصبحت القداسات في كل وقت فهذا احتياج رعوي.

وأكد البابا تواضروس الثاني، أن الأحبار الأساقفة هم حراس العقيدة والتقليد والطقس وهم منوط بهم إحداث أي تغيير وعدد الآباء في المجمع الكبير وتوجد آراء نتناقش فيها؛ لهذا اعرف أن السبت من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت.

وقال: أعرف أن مطران لوس أنجلوس أصدر رسالة وليس بيان وهذه الرسالة بناء على تساؤلات قدمت من شعب إيبارشيته وهو التزم بتوصية المجمع أن المهجر عندما يواجه احتياج رعوي يتناقش فيه ويرى كيف ينفذه، فالبعض ظن أن العيد أصبح يوم ٢٥ ديسمبر وهذا جهل بالرسالة، فالرسالة جاءت بناءً على ظروف لديهم؛ فهي توجيه اختياري فقط.. هذا الاستثناء ليس بديل عن ٢٩ كيهك الموافق 7 يناير، وهذا ليس عام في كل الكنائس ولكن في الكنائس التي تحتاج وهي ليست إجبارية وليست بها فكر دائم.

وتابع، أن الأقباط المهاجرون عاشوا بفكر الكنيسة ولكن الجيلان الثاني والثالث تزوجوا جنسيات مختلفة وإذا وجدت هذه الظروف توجد هذه الاستثناءات، مشيرًا إلى أن الرسالة عندما كتبها نيافته لم يكن فيها أي تعديل في أي عيد في الغرب ففي شهري ديسمبر ويناير الظروف الجوية تكون غير مواتية وتوجد ظروف لا نشعر بها.

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