إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين مطروح

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم الدفع بسيارات لإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة منذ الصباح الباكر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.



وأضاف "المعداوي" أن كافة السيارات ومعدات مجلس المدينة تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والأجهزة المعنية بالمدينة.



وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أنه تم إزالة تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة بالطريق الدولي بالكيلو 7، كما تم إزالة مياه الأمطار من شوارع وسط المدينة وعلم الروم والجلاء.



وأكد أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على أرقام 0464933105 - 01021213326.