برلمانية: منتدى شباب العالم فرصة حقيقية لبناء دولة شابة

قالت النائبة هيام حلاوة، إن منتدى شباب العالم، المقرر عقده خلال الأيام المقبلة، يشهد إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة الإقليمية والعالمية، لعل أبرزها التغيرات المناخية والتحول الرقمي والمرأة وتحديات السلم والأمن الدوليين، مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضحت "حلاوة" أن منتديات الشباب تمثل منصة للتواصل بين الشباب والاستماع لأفكار بعضهم البعض، من خلال حوار جاد ونقاش مثمر، والاستماع للرأي والرأي الأخر، وخلق كوادر شبابية جديدة، بعد تأهيلها استعدادًا لمزيد من التمكين على أرض الواقع، ولعل الفترة السابقة خير شاهد على جدية الدولة فى التمكين، والتواصل الجاد بين الشباب.



وأشارت، إلى أن جلسات المنتدى تلقي الضوء على نظام الرقمنة، وبحث سبل تحقيق الاستفادة من منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وبحث سبل تجنب الأضرار والسلبيات الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية الحفاظ على أمن وخصوصية المستخدم في ظل التقدم التكنولوجي السريع، وإبراز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتزييف الحقائق على منصات التواصل الاجتماعي.