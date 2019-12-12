التضامن: 18 مليون مواطن مستفيد من الدعم النقدى

استقبلت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، نيابة عن الوزيرة، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذي يزور مصر حاليا، للتعرف على الخطوات التي اتخذتها وزارة التضامن لحماية الفئات المهمشة، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، والذي تنعكس آثاره على تلك الفئات.



واستعرضت القباج، خلال الاجتماع، الخدمات التي تقدمها الوزارة لإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المتكاملة التي تقدم لهم، بهدف التركيز على الاستثمار فى البشر وتمكنهم من الخروج من دائرة الفقر ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وقد حرصت القباج على إبراز أهمية دور المجتمع المدني فى استكمال مسيرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى.



كما استعرضت القباج، برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه الوزارة منذ عام ٢٠١٥، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى ضم برنامجي الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة ليكونا برنامجا واحدا للدعم النقدي، ينظمه قانون جديد متوقع إصداره في يناير 2020، كما أشارت إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وصل إلى حوالي 14 مليون مواطن، ضمن قاعدة بيانات مسجل فيها حوالى 28،5 مليون مواطن متقدم للحصول على دعم نقدى.

