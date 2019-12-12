حريق هائل فى حاملة طائرات روسية

أفادت مصادر روسية، بحسب نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز"، قبل قليل، اليوم الخميس، بأن حريقا هائل اندلع في حاملة طائرات روسية خلال عمليات الصيانة.



وأسفر الحريق عن تضرر جزئي في الحاملة بالإضافة إلى إصابات طفيفة بين الأفراد، فيما لم تعلن الحكومة أي بيانات رسمية بشأن الحادث.



وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا..

