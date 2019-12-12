الغيوم تغطي بنى سويف "صور"

تعرضت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، لحالة من الطقس السيئ وتزايد للهواء البارد وظهور الغيوم والسحب المنخفضة، والتي غطت سماء المحافظة، مما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة.



ورفعت مديرية الصحة بالمحافظة برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات المركزية بأنحاء المحافظة، تحسبًا لوقوع أي حوادث على الطرق الصحراوية أو الزراعية.



وأعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، وأن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة ووجود كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي.