أمطار وبرق ورعد تضرب الغربية (صور)

تعرضت محافظة الغربية، صباح اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول الأمطار الغزيرة بشوارع وميادين مراكز المحافظة، لعدة ساعات متواصلة، مما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات.



وشهدت المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.



كما شهدت المحافظة برق ورعد على فترات، وحرص الجميع خاصة في القرى على الصعود أعلى منازلهم لإزالة المياه التي تراكمت على الأسطح منعًا لحدوث مشاكل بالمباني.



ومن جانبها أعلنت محافظة الغربية تفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التىي تضرب المحافظة وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.